Les forces américaines évacuent les bases aériennes d’Al Dhafra (Émirats arabes unis) et d’Al Udeid (Qatar)

L’agence de presse iranienne Farsnews, citant des images satellites, a rapporté que les États-Unis ont évacué deux de leurs bases militaires aux Émirats arabes unis et au Qatar.

L’agence a précisé que les forces américaines ont évacué les bases aériennes d’Al Dhafra aux Émirats arabes unis et d’Al Udeid au Qatar.

Elle a expliqué que des images satellites de Sentinel-2, datées du 24 juillet 2026, montrent l’évacuation de la base militaire américaine aux Émirats arabes unis. Cinq avions militaires américains étaient stationnés sur la base d’Al Dhafra trois jours auparavant, et les images satellites ont confirmé leur évacuation.

La base aérienne d’Al Dhafra est située au sud d’Abou Dhabi et abrite la 380e escadre expéditionnaire de l’US Air Force. C’est un centre stratégique clé pour les opérations de reconnaissance, de ravitaillement en vol et de défense aérienne. Elle constitue également un élément essentiel du soutien aux opérations militaires en Anatolie et dans le Golfe, et assure une couverture complète du renseignement en Asie occidentale.

Des images satellites ont également révélé que Washington avait entièrement évacué la base aérienne d’Al Udeid au Qatar.

Située à l’ouest de Doha, Al Udeid est la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient. Elle abrite le quartier général avancé du Commandement central des États-Unis (CENTCOM) et la 379e escadre expéditionnaire aérienne.

Ces deux bases ont joué un rôle déterminant dans les opérations militaires américaines lors de la récente agression américaine contre l’Iran, qui a débuté le 28 février et a repris il y a plus de trois semaines.

Source : Médias