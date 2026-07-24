Droits de passage du détroit d’Ormuz : Araghchi fait une comparaison entre les autres détroits

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi a défendu les revendications de son pays d’obtenir des droits de passage pour le le détroit d’Ormuz dont il est le riverain avec le sultanat d’Oman :

« L’Égypte perçoit entre 200 000 et 700 000 dollars pour chaque passage du canal de Suez ; ce montant peut dépasser le million de dollars pour les grands porte-conteneurs ou les pétroliers », a-t-il écrit sur sa page X.

Il a aussi indiqué que la Turquie impose des droits de passage pour le détroit du Bosphore et le Canada et les Etats-Unis perçoivent des droits d’utilisation pour la voie maritime du Saint-Laurent.

« Le Panama perçoit entre 100 000 et 450 000 dollars pour chaque passage ; le coût du passage du canal de Panama par les grands navires NeoPanamax peut atteindre 500 000 dollars », a-t-il aussi fait remarquer.

« Pourtant, depuis des décennies, l’Iran refuse d’imposer des droits de passage pour le détroit d’Ormuz, rendant le passage gratuit ! Il a maintenu cette position malgré toutes les campagnes de diffamation, les sanctions et l’isolement auxquels il a été confronté. Face à tout cela, pensez-vous que je vais croire que l’Iran est le « méchant » dans cette histoire ? », a-t-il conclu.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a rapporté vendredi qu’une délégation diplomatique omanaise était arrivée dans la capitale pour discuter des mécanismes de gestion de la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Source : Divers