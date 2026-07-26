Cisjordanie : Deux colons blessés à Hébron et 30 personnes intoxiquées par des gaz lacrymogènes à Naplouse

« Un colon israélien a été blessé par balle samedi près du carrefour du village de Susya, à Masafer Yatta, au sud d’Hébron, en Cisjordanie », selon les médias israéliens.

La radio de l’armée israélienne a rapporté que des jeunes Palestiniens s’étaient emparés de l’arme d’un colon dans le sud d’Hébron, l’avaient blessé par balle, puis s’étaient repliés vers la ville de Yatta.

Un autre colon a été blessé par des jets de pierres lors d’affrontements entre Palestiniens et colons à Masafer Yatta.

Selon les médias palestiniens, l’armée israélienne a déployé d’importants effectifs et poursuit ses opérations de ratissage à Masafer Yatta et dans ses environs suite à cet incident.

Des colons israéliens ont également agressé un habitant palestinien de Deir Jarir et vandalisé son camion près d’un avant-poste de colonie récemment établi entre les villes de Silwad et Ein Yabrud, en Cisjordanie.

Le Croissant-Rouge palestinien a rapporté que 30 Palestiniens, principalement des journalistes, ont été intoxiqués par des gaz lacrymogènes après que les forces israéliennes ont tiré des grenades lacrymogènes à Surra, au sud de Naplouse, en Cisjordanie. L’incident s’est produit alors qu’une équipe médicale tentait de porter secours à un blessé à Masafer Yatta.

Ces événements surviennent au lendemain d’une attaque meurtrière menée par des colons, sous la protection de l’armée israélienne, contre la ville de Tell, qui a fait quatre morts et quatre blessés parmi les Palestiniens.

Parallèlement à cette attaque, des Palestiniens ont fait face à des incursions israéliennes. Le journal Israel Hayom a rapporté qu’un Palestinien s’est emparé d’une arme à un agent de sécurité dans la colonie de Zabatz et a ouvert le feu sur des soldats israéliens, tuant un commandant du 411e bataillon de la 282e brigade de pompiers (corps d’artillerie) et un soldat du 8119e bataillon de la 16e brigade de Jérusalem.

De nombreuses villes et agglomérations de Cisjordanie sont le théâtre d’une vaste campagne de raids menée par les forces d’occupation israéliennes, comprenant des perquisitions domiciliaires et l’arrestation de dizaines de jeunes hommes, coïncidant avec des attaques de colons.

Source : Médias