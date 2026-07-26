Téhéran condamne l’attaque ukrainienne contre un navire marchand iranien en mer Caspienne et impute les conséquences à Zelensky

Le ministère iranien des Affaires étrangères a fermement condamné l’attaque menée par l’Ukraine contre un navire marchand iranien en mer Caspienne tôt samedi matin, qui a entraîné la mort d’un marin et blessé un autre.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que l’attaque ukrainienne contre le navire marchand était un acte d’agression et la preuve de l’attitude irrationnelle et hostile persistante de Kiev envers l’Iran.

Le ministère a souligné que l’attaque ukrainienne contre le navire iranien en mer Caspienne constituait non seulement une violation du droit international, mais aussi une tentative dangereuse de déclencher une guerre et de semer le chaos.

Le ministère a affirmé que le régime ukrainien, ses partisans et ses instigateurs portaient la responsabilité de l’attaque inconsidérée menée par Zelensky contre le navire iranien en mer Caspienne.

Samedi matin, Zelensky a déclaré que l’Ukraine avait ciblé des navires en mer Caspienne, affirmant qu’ils transportaient du matériel militaire lié à l’Iran.

Zelensky a écrit sur la plateforme X : « Nous avons ciblé des navires utilisés pour transporter du matériel militaire lié à l’Iran, ainsi qu’un navire de guerre. »

Source : Médias