Gardiens de la révolution islamique : destruction au sol de 11 avions de chasse et hélicoptères américains au cours de 15 jours de combats

Le porte-parole du CGRI, Hossein Mohebi, a déclaré à l’agence de presse Tasnim que les forces armées iraniennes avaient détruit 11 avions de chasse et hélicoptères américains au sol alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur de bases américaines.

Le porte-parole a ajouté que 17 drones de reconnaissance et opérationnels avaient également été détruits, dont huit drones neufs.

Détaillant les pertes matérielles, le CGRI a confirmé la destruction d’un avion de chasse américain F-15, d’un bombardier P-8, d’un avion de transport militaire C-17 et de huit avions ravitailleurs.

Par ailleurs, Mohammad Baqer Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a déclaré samedi que toute colonne de fumée apparaissant dans la région indiquait une attaque contre un site militaire, de sécurité ou financier américain.

En réponse à l’agression américaine en cours contre le sud de l’Iran, le commandant du quartier général central de Khatam al-Anbiya a annoncé vendredi une équation ferme et sans équivoque sur le champ de bataille face aux forces américaines : « Pour chaque martyre de nos chers citoyens iraniens, un soldat américain tombera au champ d’honneur.»

Cette déclaration intervient alors que le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a averti vendredi « la population des pays où sont stationnées les troupes américaines » de se tenir à l’écart de ces dernières, après que « de nombreux officiers et soldats de l’armée américaine, l’agresseur, ont quitté leurs bases par crainte des tirs des combattants islamistes et se sont réfugiés dans des bâtiments pour commettre leurs crimes.»

Dans un communiqué, le CGRI a exhorté les populations de ces pays à « s’éloigner immédiatement, dans un rayon de 500 mètres, de leurs positions pour leur propre sécurité.»

Il les a également appelées à signaler toute nouvelle position des forces d’occupation américaines via le compte de presse officiel du CGRI.

Ces avertissements interviennent dans un contexte de regain d’agression américaine contre l’Iran, avec des attaques concentrées sur les régions méridionales, ce qui a provoqué des ripostes iraniennes par des opérations ciblant plusieurs bases américaines dans le Golfe, en Syrie et en Jordanie.

Source : Médias