Qaani : L’Arabie saoudite doit tirer les leçons de l’expérience américaine et lever le blocus du Yémen

Le commandant de la « Force Al-Qods » du CGRI, le général Ismaïl Qaani.

Le commandant des Brigades d’al-Qods du Corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, le général de brigade Esmail Qaani, a affirmé que la levée du blocus imposé au Yémen est une « revendication juste et humanitaire » du peuple yéménite.

Qaani a exhorté le gouvernement saoudien à tirer les leçons du comportement « irrationnel et coûteux » des États-Unis et à œuvrer pour la levée du blocus du Yémen.

Il a ajouté que s’efforcer de sauver Gaza est, selon ses termes, une « source de fierté », car le maintien du blocus du peuple yéménite ne contribue pas à la stabilité de la région.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, avait précédemment affirmé que la crise yéménite « n’a pas de solution militaire », soulignant la nécessité d’intensifier les efforts pour parvenir à une solution juste qui empêche l’escalade de l’insécurité et de l’instabilité dans la région.

Baghaei a déclaré que la reprise du dialogue et la mise en œuvre de la feuille de route convenue étaient « le seul moyen de mettre fin aux souffrances du peuple yéménite et de préserver la sécurité de la région ».

Sanaa avait annoncé la fermeture du détroit de Bab el-Mandeb à la navigation liée à l’Arabie saoudite en réponse au blocus saoudien du Yémen.

Source : Médias