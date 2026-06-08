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    Médias iraniens : les défenses anti aériennes ont été actionnées à l’ouest du pays.

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      La résistance frappe des positions ennemies dans la citadelle de Chqif et les casernes Dovev et Yaftah. 29 opérations

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      L’Iran exécute sa menace et frappe « Israël » en riposte au raid israélien contre la banlieue sud de Beyrouth

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      Donald Trump à Fox News : je suggère à l’Iran de se contenter de ces tirs de missiles et de revenir à la table des négociations.

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