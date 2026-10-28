Reuters : une entreprise israélienne cible les utilisateurs de Starlink sur fond de soupçons d’espionnage

Des chercheurs de la société japonaise de cybersécurité Trend Micro ont découvert que la société israélienne de technologie publicitaire Discover-Tech ciblait massivement les utilisateurs du service Internet par satellite Starlink dans le cadre d’une activité visant probablement à les géolocaliser, les surveiller et les espionner, selon six personnes au fait de la question qui se sont confiées à Reuters.

L’agence a indiqué que les chercheurs de Trend Micro, basés à Tokyo, au Japon, ont conclu que Discover-Tech figurait parmi les plus importantes sources de publicité numérique diffusée auprès des utilisateurs de Starlink, et que ces publicités étaient probablement utilisées pour localiser ou surveiller les utilisateurs.

Les chercheurs ont fondé leurs conclusions sur des données publicitaires numériques collectées par les systèmes de surveillance et d’analyse de l’unité Trend AI de l’entreprise japonaise.

Ils ont constaté que Discover-Tech est devenu l’un des principaux enchérisseurs se disputant l’espace publicitaire destiné aux utilisateurs de Starlink dans le monde entier, se classant premier parmi les enchérisseurs pour le trafic Internet des utilisateurs du service appartenant à la société américaine SpaceX, dans plus de 100 pays, y compris des pays où le service est interdit ou soumis à des restrictions.

Un rapport publié le 15 octobre par l’unité Trend AI a mis en évidence des schémas suspects dans les enchères d’espaces publicitaires, suggérant que l’entité responsable exploitait une infrastructure de ciblage et de suivi plutôt que de se livrer à une activité publicitaire commerciale.

Le rapport indique qu’en plus de constater un net parti pris en faveur de l’achat de publicités destinées aux utilisateurs de Starlink, l’entité susmentionnée était le plus gros acheteur d’espaces publicitaires en Syrie, en Libye, au Yémen et au Soudan du Sud, et se classait deuxième parmi les acheteurs de publicité en Afghanistan, alors même que la demande de publicité occidentale légitime dans les pays sous sanctions ou en proie à des conflits armés est quasi inexistante.

Il a ajouté que cette entité avait acquis une part « incroyablement dominante » des enchères publicitaires dans plusieurs pays, dont la Hongrie, Israël, l’Égypte, l’Azerbaïdjan et le Venezuela.

Source : Agence