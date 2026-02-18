Zelensky insatisfait des dernières négociations : des questions politiques sensibles non abordées

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé mercredi son mécontentement à l’issue du dernier cycle de négociations avec les négociateurs russes.

Dans une allocution télévisée mercredi soir, M. Zelensky a déclaré que des « questions politiques sensibles n’avaient pas été traitées de manière adéquate », ajoutant que « même aujourd’hui, nous ne pouvons pas dire que le résultat soit satisfaisant ».

Il a poursuivi : « Les militaires ont abordé certains points sérieusement et de manière substantielle. Cependant, les questions politiques sensibles, les compromis potentiels et la réunion nécessaire des dirigeants n’ont pas encore été traités de manière satisfaisante. »

La ville suisse de Genève a accueilli mardi et mercredi un cycle de négociations trilatérales entre la Russie, l’Ukraine et les États-Unis, visant à trouver une solution au conflit en Ukraine.

Deux cycles de négociations ont déjà eu lieu à Abou Dhabi au début de ce mois et à la fin du mois dernier, dans un climat décrit comme « positif et constructif ».

