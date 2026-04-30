Santé israélienne : 612 blessés sur le front libanais depuis le cessez-le-feu avec l’Iran

Le ministère de la Santé dans l’entité sioniste a rapporté que 612 Israéliens ont été blessés au Liban depuis l’annonce du cessez-le-feu avec l’Iran, le 8 avril dernier.

Le ministère a précisé que 8 513 blessés ont été enregistrés depuis le début de l’opération « Rugissement du Lion » jusqu’à mercredi 29 avril, dont 16 au cours des dernières 24 heures et 612 spécifiquement sur le front nord (avec le Liban).

Ces chiffres interviennent alors que la Résistance islamique poursuit ses opérations, ciblant les soldats, les véhicules et les positions de l’occupation israélienne au Sud-Liban, ainsi que les colonies. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la riposte aux violations du cessez-le-feu par l’ennemi et aux agressions visant les villages libanais, lesquelles font des martyrs et des blessés parmi les civils.

L’armée israélienne et la crise des effectifs

‘Israël’ fait face à une crise de main-d’œuvre de plus en plus grave au sein de son armée.

Il ne s’agit plus d’un simple déficit numérique gérable, mais d’un problème structurel affectant la préparation militaire et la capacité de l’armée à mener une guerre sur plusieurs fronts.

Cette crise a éclaté au grand jour de manière inédite lorsque le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a averti que l’armée approchait d’un « effondrement interne ».

Durant la guerre, il a brandi ce qu’il a qualifié de « dix drapeaux rouges » devant le cabinet restreint, exigeant des solutions législatives urgentes concernant la conscription, les réservistes et la prolongation du service obligatoire.

Cependant, cet avertissement, malgré sa gravité, s’inscrit dans le prolongement d’alertes déjà lancées par des instances militaires, politiques et médiatiques, sans qu’aucune mesure gouvernementale décisive n’ait été prise jusqu’à présent, selon l’ensemble des rapports israéliens.

Source : Médias