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    L’agence Fars, citant une source proche de l’équipe de négociation : Les informations publiées par la chaîne Al Jazeera concernant une nouvelle signature de l’accord sont fausses.

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      Site israélien Walla: Des responsables militaires soulignent que le Hezbollah fait preuve d’une haute compétence technologique, notamment la nuit, pour intercepter les signaux radio et cibler le haut commandement israélien.

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      Armée libanaise : Nous rappelons aux habitants la nécessité de patienter avant de retourner dans les villages du Sud et de respecter les directives des unités militaires afin de garantir leur sécurité face au danger des agressions israéliennes

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      L’agence Fars, citant une source proche de l’équipe de négociation : Les informations publiées par la chaîne Al Jazeera concernant une nouvelle signature de l’accord sont fausses.

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