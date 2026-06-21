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Armée libanaise : Nous rappelons aux habitants la nécessité de patienter avant de retourner dans les villages du Sud et de respecter les directives des unités militaires afin de garantir leur sécurité face au danger des agressions israéliennes
21-06-2026 12:45 PM
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