Présidée par Ghalibaf, la délégation de négociation iranienne « Minab 168 » arrive à Zurich, en Suisse

La télévision iranienne a annoncé l’arrivée de la délégation de négociation iranienne, portant le nom de « Minab 168 », dans la ville suisse de Zurich.

Les médias iraniens ont indiqué que la délégation est présidée par le négociateur en chef, le président de l’Assemblée consultative Mohammad Bagher Ghalibaf, et comprend parmi ses membres le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, en plus de hauts responsables des secteurs de la sécurité, du pétrole et de la Banque centrale.

Dans une publication partagée dès son arrivée à Zurich, M.Ghalibaf a déclaré : « Je vois les enfants opprimés de Minab et tous les martyrs de notre cher Iran comme des observateurs de mes actes et de mes comportements à chaque instant… Ils nous voient et attendent beaucoup de nous. »

Il a ajouté : « Je demande à Dieu de ne pas me laisser avoir honte devant les martyrs opprimés et devant le peuple iranien, et de me permettre de rejoindre mes compagnons la tête haute, eux dont je compte les jours et les minutes avec la nostalgie de les retrouver », faisant référence au hashtag « #Minab168 » qui vient perpétuer la mémoire des enfants de l’école de Minab tués suite à des frappes américaines.

Il est prévu que des discussions techniques débutent ce dimanche entre les parties américaine et iranienne, dans le cadre du protocole d’accord d’Islamabad, en présence des médiateurs pakistanais et qataris.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, avait confirmé plus tôt que cette visite avait pour but d’exiger le suivi de la mise en œuvre des engagements de la partie adverse, expliquant que le critère fondamental pour évaluer tout accord reste sa phase d’exécution. Cela fait référence à la violation de la clause d’arrêt de la guerre au Liban, où l’occupation israélienne poursuit ses agressions, ce qui a poussé l’Iran à répondre à cette violation en fermant à nouveau le détroit d’Ormuz.

Source : Médias