Un responsable iranien met en garde contre le recours des USA au mécanisme des « tribunaux des butins » : nous prendrons des contre-mesures rapides

Un haut responsable iranien de la sécurité a mis en garde, contre les efforts américains visant à réactiver le mécanisme connu sous le nom de « tribunaux des butins » destiné à saisir le pétrole iranien, assurant que l’Iran ripostera en visant les intérêts économiques.

L’agence Bloomberg avait rapporté mercredi que le ministère américain de la Justice se prépare à activer un tribunal de guerre navale longtemps resté inactif afin de rationaliser la saisie militaire des pétroliers iraniens en tant que « butin de guerre » américain.

Dans une déclaration à l’agence Nour news, le responsable iranien a déclaré : « Si Washington utilise ce mécanisme, l’Iran prendra des mesures sérieuses et rapides pour imposer un coût correspondant aux intérêts américains dans le Golfe. »

Il a ajouté : « Si Washington compte s’emparer du pétrole iranien et le confisquer, il doit être prêt à exposer ses intérêts à des mesures de représailles… Téhéran dispose également des moyens d’accroître le coût de cette politique si Washington intensifie la confrontation économique et maritime ».

« Les intérêts de ce pays dans les secteurs du transport maritime, de l’énergie, des assurances, de la finance et des infrastructures liées au Golfe ne seront pas à l’abri des répercussions », a-t-il averti.

Et d’ajouter : « Nous ne cherchons pas à nuire au commerce des pays de la région, mais il ne faut pas confondre cela avec l’incapacité de l’Iran à réagir. »

Selon lui « l’Amérique ne peut s’octroyer le droit de confisquer et, en même temps, s’attendre à ce que ses intérêts dans le Golfe restent à l’abri de toute riposte. »

Il a souligné que « la décision finale quant à la manière et au niveau de riposte dépendra du comportement de l’autre partie », notant que « les entreprises qui jouent un rôle dans la propriété, le financement, la sécurisation ou l’exploitation d’intérêts américains ont été identifiées et sont sous surveillance ».

Et de conclure : « commencer à saisir et à confisquer le pétrole iranien de manière organisée signifierait entamer un processus bilatéral. Le cas échéant, chaque action américaine sera suivie d’une riposte proportionnelle. »

Source : Médias