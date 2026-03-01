dimanche, 01/03/2026
Ambassade des États-Unis à Bahreïn : Le personnel américain a été évacué de l’hôtel Crown Plaza après que celui-ci a été pris pour cible.
01-03-2026 16:10 PM
Autorité israélienne de radiodiffusion : Une manifestation a ciblé un bâtiment abritant des Israéliens près de l’un de nos centres de mission à Abou Dhabi, faisant des blessés parmi eux.
16:15
Riposte de l’Iran : Le CGRI annonce avoir ciblé le porte-avions américain Abraham Lincoln avec quatre missiles balistiques.
16:12
