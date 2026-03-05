CGRI: Lancement de la 19ème vague sous la forme d’une opération combinée de missiles Khoramshahr et de drones

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé le lancement de la 19ème vague de l’opération « Vraie Promesse 4 », sous la forme d’une opération combinée de missiles et de drones.

Le Corps des Gardiens a déclaré que l’opération a ciblé « les positions de l’ennemi sioniste au cœur des territoires occupés et les bases des terroristes américains dans la région, avec de puissantes explosions ».

Des missiles Khorramshahr-4, équipés d’une ogive pesant une tonne, ont été lancés, ce jeudi à l’aube, vers des positions israéliens à Tel-Aviv, à l’aéroport Ben Gourion et vers la base de l’Escadron 27 relevant des forces aériennes de l’armée israélienne.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont rapporté le lancement de missiles depuis l’Iran vers la région du Centre et d’AlQods en Palestine occupée, coïncidant avec le déclenchement des sirènes d’alarme dans de vastes zones.

Le Front intérieur israélien a indiqué que les sirènes ont retenti dans la région du Centre, puis dans 143 colonies de la zone de Gush Dan, et plus tard dans 194 colonies de cette même zone.

Les médias israéliens ont relayé l’information selon laquelle des bruits d’explosions ont été entendus à Tel-Aviv, en plus d’explosions très puissantes dans la région centrale, soulignant qu’environ 15 à 20 explosions ont été entendues dans le Centre, potentiellement causées par des missiles dotés de sous-munitions.

Les médias israéliens ont également fait état d’explosions supplémentaires à Gush Dan, ainsi que de puissantes déflagrations dans la région du Centre. Une plateforme médiatique israélienne a précisé que 8 missiles ont été lancés depuis l’Iran en deux vagues.

Parallèlement, le porte-parole du Magen David Adom a déclaré que les secouristes sont intervenus pour soigner des personnes blessées alors qu’elles se rendaient vers les espaces protégés.

Selon des rapports de médias israéliens, certains des missiles lancés par l’Iran cette nuit étaient des missiles hypersoniques avancés.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran avait annoncé, plus tôt le mercredi, avoir frappé des cibles stratégiques dans le bâtiment du ministère de la Défense de l’occupation et l’ Ben Gourion, après avoir franchi le système américain « THAAD ».