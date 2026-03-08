Un journaliste indien dément le récit officiel sur les pertes israéliennes. Attaques depuis l’Iran et le Liban. Mouvements de plateformes au Yémen ?

Un journaliste indien de retour des territoires palestiniens occupés a révélé, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, que les abris israéliens « ne sont pas sûrs », affirmant que des personnes y sont mortes.

Braj Mohan Singh, de Sandha News a ajouté que les missiles iraniens frappent parfois sans avertissement, tandis que le gouvernement israélien empêche l’accès aux hôpitaux, dissimule les pertes humaines, ment sur l’ampleur de ses pertes et empêche de les filmer.

Indian journalist returning from Israel drops a truth bomb:



Missiles iraniens

Alors que la guerre américano-israélienne contre l’Iran se poursuit ainsi que l’agression israélienne contre le Liban, le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a revendiqué ce samedi dans sa riposte des tirs de missiles contre des sites vitaux dans les territoires palestiniens occupés à savoir : l’aéroport international Ben Gourion, la base aérienne de Ramat David, le chantier naval de Haïfa, les complexes militaro-industriels de Beit Shemesh et d’Ashdod, le complexe gouvernemental, le quartier général de l’état-major de l’armée et le ministère de la Guerre.

Selon le réseau Quds news, une énorme explosion a été entendue cette nuit au sud de la Palestine occupée lors de l’arrivée d’un missile iranien.

Haïfa et des bases sous les roquettes libanaises

La Résistance islamique au Liban a aussi revendiqué des tirs de salves de roquettes et de nuées de drones sur les territoires occupés, dont

la base navale de Haïfa,

la société israélienne d’industries militaires « Elta », établie au nord-est de la ville occupée de Haïfa ,

la base al-Ramla où siège le QG du front intérieur situé au sud-est de la ville de Tel Aviv à 135 km de la frontière,

la base de Glilot où est établie le QG de l’unité de renseignement militaire 8200, située à 110 km de la frontière, dans la banlieue de Tel Aviv et

le quartier général du commandement nord de l’armée ennemie israélienne, la base de Dado, située au nord-est de Safed.

Images en Haute Galilée

Ont également été visées selon les communiqués de la résistance libanaise la base israélienne de Tel Hashomer qui abrite le quartier général d’état-major situé au sud-est de Tel Aviv, à 120 km de la frontière libanaise ainsi que la caserne israélienne de Baranit où se trouve le quartier général de la 91e division.

La résistance libanaise a aussi revendiqué des tirs contre les colonies frontalières de Kiryat Shmona et de Nahariyya.

Dans la journée, la Résistance islamique avait avisé les habitants de ces deux colonies de les évacuer.

Elle a aussi réitéré l’ordre d’évacuation des habitants des colonies frontalières , leur recommandant de ne pas écouter les garantiees du ministre israélien de la guerre Israel Katz qui avait dit: « Personne parmi les habitants du nord n’aura besoin de quitter sa terre ou ses implantations ».

« Ne l’écoutez pas. Allez au sud », recommande la Résistance dans une vidéographie.

Selon le correspondant d’al-Manar au sud-Liban, en deux heures, plus de dix salves de roquettes ont été lancées depuis le sud du Liban, accompagnées de deux vagues de drones d’attaque.

Des médias israéliens ont rendu compte de tirs de missiles successifs depuis l’Iran et le Hezbollah. Ils ont indiqué que de fortes explosions ont secoué Haïfa à la suite d’un important barrage de roquettes tirées depuis le Liban, indiquant que cette ville subit les bombardements les plus importants en provenance du Liban depuis le début de la bataille.

Dans la soirée, la chaine de télévision israélienne Channel 14 a rapporté que des mouvements de plateformes de lancement de missiles ont été détectés au Yémen et il pourrait s’agir d’un triple lancement de missiles vers Israël, depuis l’Iran, le Liban et le Yémen.

