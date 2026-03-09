Missiles iraniens sur Tel-Aviv : ‘Israël’ évacue les caméras de ses rues

Les médias israéliens ont fait état, ce lundi 9 mars, du lancement de missiles depuis la République islamique d’Iran vers le nord et le sud des territoires palestiniens occupés.

Les services de secours sionistes ont annoncé la chute de missiles en plusieurs points du Grand Tel-Aviv, faisant des blessés, dont deux dans un état critique, d’autres sources ont parlé de deux morts.

Les médias israéliens ont également fait état de la chute d’un fragment de missile à sous-munitions à Or Yehuda.

Les sirènes d’alerte ont également retenti à Haïfa et ses environs, à Beer Sheva et ses environs, ainsi que dans la zone de Krayot dans la baie de Haïfa et la région du Grand Tel-Aviv, où des missiles à sous-munitions iraniens ont explosé.

La chute d’un missile a par ailleurs été enregistrée à Holon.

Il convient de noter que les caméras de surveillance en ‘Israël’ sont retirées des rues et des quartiers pour empêcher l’enregistrement des impacts des tirs de missiles iraniens et éviter que les bilans de pertes et de dommages ne parviennent à l’Iran.