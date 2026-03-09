Hezbollah salue l’élection de Sayed Mojtaba Khamenei

Le Hezbollah a publié, ce lundi, un communiqué concernant l’élection de l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei comme 3ème Guide de la République islamique d’Iran :

« Le Hezbollah adresse ses félicitations à la direction et au peuple de la République islamique d’Iran pour l’élection de l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei. Il devient ainsi le troisième Guide de la Révolution, succédant au maître des chefs martyrs de la nation l’illustre Imam Ali Hosseini Khamenei. Ce dernier, élevé au rang de martyr après des décennies d’une direction sage et dévouée, a su pérenniser l’héritage révolutionnaire et ancrer les valeurs de souveraineté face aux puissances hégémoniques.

Le Hezbollah salue les efforts bénis ainsi que la responsabilité historique et légitime assumée par l’Assemblée des experts de la République islamique, qui s’est empressée d’élire un nouveau Guide pour la Révolution et un tuteur pour la nation, malgré les circonstances difficiles et l’agression criminelle américano-israélienne contre la République islamique et contre l’Assemblée des experts pour empêcher l’élection d’un nouveau Guide.

L’élection de Sayed Mojtaba Khamenei inflige aux ennemis la déception et la confusion.

Cette élection rapide et sage adresse un message foudroyant aux ennemis de la République islamique et de la nation : l’Iran, ses dirigeants et son peuple ne se laisseront pas intimider par le terrorisme des agresseurs.

Les tentatives de porter atteinte à cette Révolution s’effondrent devant les sacrifices des moudjahidines, le sang des martyrs et la fermeté de la direction.

Toute la tyrannie des USA et d’Israël ne pourra briser la volonté de ce peuple cher, fils de l’Imam Guide martyr Sayed Ali Khamenei. Cette Révolution se poursuit avec force et détermination sur la voie de la Wilaya jusqu’à l’accomplissement de la gloire et de la victoire.

Nous, au sein du Hezbollah, tout en présentant nos plus chaleureuses félicitations à cette occasion, renouvelons notre serment d’allégeance et de fidélité à cette voie bénie et notre constance sur la ligne de la Wilaya.

Nous prions Dieu Tout-Puissant de guider les pas de l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei dans la poursuite de cette voie originelle tracée par l’Imam Khomeini, de lui accorder le succès dans le port de cette immense responsabilité, de le protéger de la ruse des ennemis et des criminels, et de préserver la République islamique et son peuple cher afin qu’elle sorte de cette agression victorieuse, plus forte et plus souveraine ».