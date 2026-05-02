L’occupation continue de violer le cessez-le-feu au Liban : les sirènes d’alerte retentissent dans 24 colonies

L’armée d’occupation israélienne a lancé, ce samedi à l’aube, une agression aérienne sur plusieurs zones de la province de Nabatiyeh, au Sud-Liban, tandis que les médias israéliens ont rapporté l’activation des sirènes d’alerte dans plus de 20 colonies au nord de la Palestine occupée, après la détection d’une infiltration de drones en provenance du Liban.

Notre correspondant au Sud-Liban a rapporté que les avions de guerre israéliens ont mené plusieurs raids contre les localités de Harouf et Choukine, ainsi que sur les hauteurs de l’Iqlim al-Touffah, dans le district de Nabatieh.

5 citoyens sont tombés en martyrs à l’aube aujourd’hui suite à une agression de l’entité israélienne, après deux raids ayant visé une maison dans la localité de Louaizeh et le village de Choukine. Une frappe aux drones de l’ennemi a également ciblé une voiture sur la route de Kfar Dajjal, dans le district de Nabatiyeh, entraînant la mort de deux martyrs.

Dans ce contexte, le ministère libanais de la Santé a mis à jour le bilan de l’agression israélienne, vendredi, contre la localité de Habouch, dans le district de Nabatiyeh : 8 martyrs, dont une fillette et deux femmes, ainsi que 21 blessés, dont deux enfants et une femme. De même, les agressions de l’occupation israélienne contre la localité de Zrariyeh, dans le district de Saïda, ont fait 4 martyrs, dont deux femmes, et 4 blessés, dont un enfant et une femme.

Activation des sirènes d’alerte dans 24 colonies au nord de la Palestine occupée

D’un autre côté, les médias israéliens ont fait état de l’activation des sirènes dans 24 colonies et du lancement de plusieurs missiles d’interception dans le nord du Golan par crainte d’une infiltration de drones.

La Chaîne 12 israélienne a précisé que « le Front intérieur a signalé 5 lancements vers les localités du Nord », notant que les équipes de secours israéliennes ratissent deux zones à « Kiryat Shmona » suite à des rapports faisant état de fortes explosions.

L’occupation israélienne poursuit ses agressions contre les localités du sud du Liban et procède à des dynamitages dans les villages et villes frontaliers, en plus de maintenir ses forces à l’intérieur du territoire libanais et de tenter d’instaurer une « ligne jaune » frontalière englobant plus de 50 villages sudistes. Ces actes constituent des violations flagrantes du cessez-le-feu temporaire entré en vigueur le 17 avril dernier.

En réponse, la Résistance islamique au Liban riposte aux agressions israéliennes en lançant des attaques contre les colonies du nord de la Palestine occupée et en ciblant intensément les forces israéliennes présentes au Liban ainsi que leurs équipements militaires, en utilisant des drones de combat et des missiles guidés.