Araghchi : Si nos missiles détruisent les systèmes américains où qu’ils se trouvent, personne ne devrait s’en plaindre

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré lundi soir : « Je remercie le Commandement central américain d’avoir reconnu l’utilisation du territoire de nos voisins pour lancer des missiles à courte portée contre notre population. »

Cette déclaration d’Araghchi fait suite à la publication par le Commandement central américain d’une photo prise depuis l’une de ses bases dans la région, accompagnée de la légende suivante : « Les systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) de l’armée américaine offrent des capacités de frappe en profondeur inégalées dans la lutte contre le régime iranien. »

Il a ajouté : « Il semble que l’attaque contre l’usine de dessalement de Qeshm ait également été menée en utilisant le territoire de nos voisins.»

Deux jours auparavant, les États-Unis avaient ciblé une usine de dessalement sur l’île de Qeshm. Cette agression américaine avait affecté l’approvisionnement en eau d’une trentaine de villages. Araghchi avait alors déclaré qu’il s’agissait d’une escalade dangereuse aux conséquences graves.

Les Gardiens de la révolution ont ensuite annoncé, lors de leur 26e vague d’attaques, avoir ciblé la base américaine de Juffair, au Bahreïn, avec des missiles à propergol solide et liquide en représailles à une attaque américaine lancée depuis cette même base contre une usine de dessalement sur l’île iranienne de Qeshm.

Suite à la déclaration de l’armée américaine, Araghchi a souligné : « Si nos puissants missiles détruisent ces systèmes où qu’ils se trouvent, en guise de riposte, alors personne ne devrait s’en plaindre. »

Source : Médias