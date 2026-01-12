Liban : ‘Israël’ vise un membre de la municipalité de Bint Jbeil et bombarde une source d’eau

Le correspondant d’Al-Manar au Sud-Liban a fait état, ce lundi matin, d’une agression israélienne contre la source d’eau antique récemment restaurée de la localité d’Adaysah, causant des dégâts.

🔴 عاجل | مراسل المنار: محلقة إسرائيلية معادية من نوع "كواد كوبتر" دمرت سقف قرميد "عين المياه التراثية" في بلدة عديسة بعد الانتهاء من ترميمها بإلقاء عبوات متفجرة ليلا pic.twitter.com/cUxVe11MO1 — قناة المنار (@TVManar1) January 12, 2026

Notre correspondant a également rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont tiré des rafales de mitrailleuse depuis une position nouvellement établie contre la route Markaba-Houla, en direction des abords des deux villages ».

Dimanche soir, des drones israéliens ont mené des frappes aériennes contre la ville de Bint Jbeil et les villages de Yater et Siddiqin, au Sud-Liban.

Mohammad Adel al-Saghir, membre de la municipalité de Bint Jbeil, est tombé en martyre lorsque sa voiture a été prise pour cible par un drone israélien.

Peu auparavant, un citoyen avait également été blessé lors d’une frappe aérienne contre sa moto dans la localité de Siddiqin, selon notre correspondant.

La municipalité de Bint Jbeil a rendu hommage au martyr Mohammed Adel Al-Saghir, affirmant qu’il était un modèle de dévouement et d’engagement envers le travail municipal et social. Et de souligner : « prendre pour cible un membre du conseil municipale constitue une violation flagrante du droit international ».

La municipalité de Bint Jbeil a en outre affirmé que « ce crime ne fera que renforcer sa détermination à défendre son territoire et sa population, et à poursuivre son chemin vers la résilience et le développement, présentant ses condoléances à la famille du martyr ainsi qu’aux habitants de Bint Jbeil et du Sud-Liban ».

Toujours le dimanche 11 janvier, les avions de combat israéliens ont effectué dans l’après-midi plus de 25 frappes aériennes en une demi-heure contre plusieurs zones du Sud-Liban et de la Bekaa ouest.