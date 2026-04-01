Ministère iranien des Affaires étrangères : Insulter le pape Léon XIV est une attaque flagrante contre la paix et la justice

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a qualifié « l’insulte proférée à l’encontre du pape Léon XIV d’attaque flagrante contre la défense de la paix, de la justice et de l’humanité ».

Dans un message publié sur la plateforme X , M. Baghaei a souligné « qu’à une époque où la conscience du monde est accablée par le grondement des bombes et les clameurs des seigneurs de guerre et des agresseurs, les paroles du pape Léon XIV font écho au profond appel de l’Évangile : « Heureux les artisans de paix ».

M. Baghaei a insisté sur le fait « qu’insulter le pape Léon XIV n’est pas simplement un acte antichrétien, mais une attaque flagrante contre les efforts et les initiatives responsables en faveur de la paix, de la justice et des valeurs humaines ».

Le pape Léon XIV avait critiqué, plus tôt dans la journée de lundi, les violations du droit international commises par les puissances néocoloniales ».

Dès le premier jour de sa tournée africaine de quatre pays, le pape a souligné que « la lutte contre les violations persistantes du droit international et les velléités néocoloniales est plus urgente que jamais ».

Le pape Léon XIV a entamé lundi une visite historique en Algérie, une première pour un pape, un déplacement d’une profonde portée politique et religieuse.

Depuis l’avion qui le conduisait en Algérie, le pape a abordé la controverse entourant ses relations avec l’administration américaine, affirmant qu’il « ne craint pas l’administration du président Donald Trump ».

Plus tôt dans la journée, Trump avait attaqué le pape, le qualifiant de « faible face à la criminalité et de piètre diplomate ».

Source : Médias