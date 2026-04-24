Raad : Cette prétendue trêve est une tromperie . Les autorités devraient avoir honte de leur peuple.

Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a déclaré : « Toute prétendue trêve accordant à l’ennemi occupant au Liban une exemption spéciale lui permettant de tirer ou d’effectuer des mouvements ou des actions sur le terrain dans les zones de confrontation et sur le territoire libanais – que ce soit pour établir une position, poser une mine, commettre un assassinat, bombarder une maison ou une installation, raser des terres ou toute autre action similaire – n’est pas une trêve. Il s’agit plutôt d’une tromperie habile et d’une tentative de duper l’opinion publique.

Selon Raad, elle est destinée à « dissimuler l’agression israélienne et à fermer les yeux sur les violations et transgressions continues de l’ennemi. »

Il a ajouté dans un communiqué : « Les autorités devraient avoir honte devant leur peuple et se retirer de ce qu’elles appellent des négociations directes avec l’ennemi sioniste. Ce que nous craignons le plus, en persistant dans cette voie, c’est que le pays sombre dans une situation pire encore que celle qu’il a connue lors de cette funeste journée du 17 mai au début des années 1980. » En allusion à l’accord de paix qui avait alors été conclu en mai 1983 entre le gouvernement libanais et l’ennemi sioniste et qui a été abrogé un an plus tard.

Et Raad de conclure : « Tout contact ou rencontre officiel entre un Libanais et une partie israélienne, dans le contexte de la guerre en cours entre le Liban et l’entité d’occupation sioniste, ne bénéficiera d’aucun consensus national libanais et constituera une violation flagrante de la Constitution qui ne sera pardonnée par aucun prétexte ni intérêt allégué. »

Jeudi soir, après avoir annoncé sur Truth Social « la prolongation du cessez-le-feu de trois semaines », le président américain Donald Trump a affirmé devant les journalistes, qu’il y avait une « très bonne chance » de parvenir à un accord de paix entre Israël et le Liban dès cette année et dit s’attendre à ce que les dirigeants israélien Benjamin Netanyahu et libanais Joseph Aoun se rencontrent « dans les semaines à venir ».

Un responsable américain a indiqué sous le couvert de l’anonymat à l’AFP que les pourparlers au niveau des ambassadeurs entre Israël et le Liban se tiendront désormais à la Maison Blanche.

Source : Médias