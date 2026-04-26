« Le professeur du mois », l’auteur des coups de feu lors du gala à Washington

Alors que les services de sécurité recherchaient des motivations politiques extrêmes de de Cole Allen , l’auteur des coups de feu dans la nuit de samedi lors du gala des correspondants de presse organisé par la Maison Blanche, en présence du président Donald Trump, son empreinte numérique a révélé une figure universitaire très accomplie : un ingénieur en mécanique et programmeur de jeux vidéo de Caltech, surnommé « Professeur du mois » quelques mois avant de devenir le principal suspect de la plus grave faille de sécurité de la capitale.

Les médias américains ont fourni peu d’informations sur Cole Thomas Allen, 31 ans, résident de Torrance, en Californie.

L’examen de son compte LinkedIn et d’autres réseaux sociaux révèle que le suspect travaille comme enseignant chez C2 Education et qu’en décembre 2024, il a reçu le titre d’« enseignant du mois » en reconnaissance de son excellence professionnelle.

Son récit révèle qu’il est diplômé de Caltech – l’un des instituts scientifiques les plus prestigieux et exigeants des États-Unis – et qu’il a également obtenu une maîtrise en informatique de l’Université d’État de Californie, Dominguez Hills, en 2025. Cette maîtrise indique que sa vie était stable et prometteuse jusqu’à très récemment.

Selon son profil LinkedIn, il a déposé une marque en 2019 pour le jeu « Bohrdom », un jeu de combat atomique qu’il a créé et publié sur la plateforme de jeux Steam.

Le site web décrit le jeu comme « un jeu de combat asymétrique, non violent et basé sur l’habileté, vaguement inspiré d’un modèle chimique lui-même vaguement inspiré de la réalité. On pourrait aussi le considérer comme une combinaison de jeux de tir intenses et de jeux de course, avec l’ajout de flippers autopropulsés. »

Source : Médias