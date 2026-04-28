Un responsable américain : Trump n’est pas satisfait de la proposition iranienne

Un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump n’est pas satisfait de la dernière proposition iranienne pour mettre fin à la guerre qui dure depuis deux mois, douchant les espoirs d’une résolution de ce conflit qui pèse sur l’approvisionnement énergétique et alimente l’inflation.

La dernière proposition iranienne prévoit de reporter la discussion sur le programme nucléaire jusqu’à la fin de la guerre et le règlement des contentieux liés au transport maritime dans le Golfe.

Or, il est peu probable que cela convienne à Washington, qui exige que les questions nucléaires soient traitées dès le départ.

À ce sujet, un responsable informé de la réunion de Trump avec ses conseillers, lundi, a confié à Reuters que le président rejette la proposition iranienne pour cette raison précise.

La porte-parole de la Maison Blanche, Olivia Wells, a affirmé que les États-Unis « ne négocieront pas par presse interposée » et qu’ils sont « clairs sur leurs lignes rouges », alors que l’administration Trump cherche à mettre un terme à la guerre contre l’Iran, déclenchée en février aux côtés d’Israël.

Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé à Saint-Pétersbourg tôt lundi matin, dans le cadre d’une tournée incluant le Pakistan et Oman.

Lors de son entretien avec le ministre iranien, le président russe Vladimir Poutine a assuré que son pays était prêt à tout mettre en œuvre pour garantir la paix au Moyen-Orient « dans les plus brefs délais ».

Il a mentionné avoir reçu un message du Guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, la semaine dernière, chargeant Araghchi de transmettre sa « gratitude pour ce message et ses meilleurs vœux de santé au Guide ».

Le dirigeant russe a souligné que le peuple iranien se bat « avec courage et héroïsme » pour sa souveraineté, exprimant l’espoir que la Russie verra « ce peuple traverser cette période difficile pour retrouver la paix ».

Il a réaffirmé que Moscou « entend préserver ses relations stratégiques avec l’Iran ».

De son côté, Araghchi a remercié le locataire du Kremlin et la Russie pour leur soutien, estimant que « les relations entre Moscou et Téhéran représentent un partenariat stratégique au plus haut niveau, qui continuera de se développer quelles que soient les circonstances ».

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar