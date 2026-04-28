Médias israéliens: Notre armée est dans l’impasse

Dans le cadre de la reconnaissance par l’ennemi israélien des pertes subies suite aux frappes qualitatives continues de la Résistance contre ses soldats au Sud-Liban, le journal israélien Maariv a affirmé, ce mardi, que l’occupation fait face à une impasse dans sa gestion de la guerre contre le Hezbollah au Liban.

Le journal a ajouté que l’ennemi est également dans l’impasse concernant l’Iran, soulignant que « le problème réside dans le fait que ces guerres sont menées alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahu subit des traitements médicaux complexes ».

Il prétend que cela a empêché jusqu’à présent « la traduction des gains massifs de l’armée israélienne en manœuvres politiques ».

Le quotidien a admis que « la situation s’est désormais inversée : le Hezbollah lance des attaques contre les forces de l’armée de l’aube jusqu’au soir, plaçant l’armée dans une position où elle ne peut plus prendre l’initiative de l’offensive, dans une réalité où le président américain Donald Trump dirige les opérations sans que la direction politique israélienne ne puisse réellement influencer ses décisions ».

Maariv a averti que « cette situation ne durera pas », pointant du doigt « le défi que représente le Hezbollah pour les forces israéliennes », sur fond de « craintes de voir cette escalade dépasser ses limites, rendant l’opinion publique israélienne incapable de supporter cette situation absurde ».

Dans ce contexte, le journal israélien a abordé l’état de santé de Netanyahu, précisant que son « cancer de la prostate constitue une maladie grave, particulièrement pour un patient à la santé complexe ayant des antécédents de problèmes cardiaques et portant un stimulateur cardiaque ».

Le journal explique qu’il est « difficile de savoir dans quelle mesure il peut se reposer entre les traitements, ou quels sont les effets secondaires et l’état psychologique résultant de cette maladie complexe ».

Il s’interroge sur son incapacité à dissocier sa santé de la gestion des affaires de l’entité, et sur l’impact que cela pourrait avoir sur la clarté et la rapidité de ses prises de décision, ou encore sur d’éventuels risques d’épuisement et de pertes de mémoire récurrentes.

Enfin, s’appuyant sur des témoignages de correspondants médicaux, le journal a révélé que l’hôpital Hadassah a préféré dissimuler l’information dès que des fuites sur les soins médicaux de Netanyahu ont commencé à circuler.

Il a reconnu que ce n’est pas la première fois que les hôpitaux en ‘Israël’ induisent l’opinion publique en erreur sur la santé du Premier ministre, une situation jugée inquiétante et lourde de conséquences pour la sécurité de l’entité.

Source : Médias