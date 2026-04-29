Médias israéliens: Aveux successifs d’échec face à la menace des drones et recommandations non appliquées

La radio de l’armée d’occupation israélienne révèle que la menace des drones kamikazes pilotés par fibre optique était connue de l’institution militaire depuis leur apparition sur les champs de bataille en Ukraine.

Elle précise que l’armée a tenté de tirer profit de l’expérience de terrain en sollicitant un officier ayant servi là-bas, mais que les avertissements et rapports soumis à ce sujet sont restés sans traduction concrète sur le terrain.

Selon la radio, un document émis par le chef de la division des opérations en mai 2025 a été diffusé à toutes les branches militaires.

Ce texte contenait des alertes claires sur la dangerosité de cette menace et recommandait des mesures immédiates : renforcement de la vigilance, réduction des mouvements dans les zones exposées durant la journée au profit de la nuit, et adoption de techniques de camouflage.

Cependant, la majeure partie de ces recommandations n’a pas été mise en œuvre de manière adéquate.

Par la suite, la radio a rapporté qu’une session secrète à la Knesset a reconnu que les drones à fibre optique représentent un « point faible opérationnel » majeur pour l’armée, contrairement à d’autres modèles pouvant être neutralisés par brouillage électronique.

Lors d’une nouvelle séance de suivi, l’armée a présenté une série de mesures qu’elle a déclarées être en cours d’exécution, comprenant le développement des capacités d’armement des soldats, la réduction du temps de stationnement des hélicoptères sur le terrain, le déploiement de radars dans les zones de contact, ainsi que l’utilisation de filets pour l’interception de missiles ou roquettes et de drones, en plus de travailler sur des solutions techniques supplémentaires en collaboration avec des organismes de recherche et développement.

Malgré cela, l’institution militaire ennemie admet, selon ses propres évaluations internes, que ces mesures demeurent insuffisantes face à l’ampleur et à l’évolution constante de cette menace sur le front.

Source : Médias