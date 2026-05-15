Liban: Un soldat israélien de la brigade Golani abattu. La Résistance repousse l’avancée de l’ennemi israélien et lui inflige des pertes à Taybeh et Rchaf

Le porte-parole de l’armée de l’ennemi israélien a annoncé, ce vendredi, la mort d’un soldat du 12e bataillon de la brigade Golani, abattu hier par un tir de mortier du Hezbollah au Sud-Liban.

Le journal israélien Maariv a rapporté : Jeudi vers 22h00, des membres du Hezbollah ont tiré des obus de mortier sur une force israélienne. L’un des obus est tombé et a explosé à proximité d’une partie de l’unité, blessant le soldat. Ce dernier a reçu des soins médicaux sur place, mais a succombé à ses blessures peu de temps après.

Pour sa part, la Résistance islamique au Liban a annoncé l’exécution d’une série d’opérations ciblant les équipements et les véhicules de l’armée d’occupation israélienne à l’intérieur du territoire libanais, ainsi que l’interception d’avions de combat et de drones israéliens dans l’espace aérien du Sud-Liban, durant la période s’étendant de jeudi soir jusqu’à ce vendredi.

Ciblage des forces israéliennes lors d’une tentative d’avancée vers Taybeh

Dans ses communiqués successifs, la Résistance islamique a déclaré avoir fait exploser un engin explosif au passage d’une force de l’armée d’occupation repérée alors qu’elle s’infiltrait vers la station de pompage d’eau, au nord de la localité de Taybeh.

Après l’explosion, la force a été ciblée par des obus d’artillerie, causant des pertes confirmées et l’obligeant à se replier sous une épaisse couverture de tirs et de fumée, dont les hélicoptères ont profité pour évacuer les blessés.

Plus tard, la Résistance a ciblé, avec une salve de roquettes, une force israélienne tentant de se diriger vers Baydar al-Faq’ani, dans la localité de Taybeh.

Ciblage de deux bulldozers israéliens entre Hadatha et Rchaf

Et puis à Hadatha, les combattants de la Résistance ont repéré deux bulldozers israéliens de type « D9 » avançant en provenance du village de Rchaf.

Ils ont fait exploser un premier engin au passage du premier bulldozer sur la route reliant les deux localités, avant de cibler le second bulldozer avec un autre engin alors qu’il tentait de poursuivre son avancée vers la zone d’Al-Baydar, à Hadatha.

La Résistance a souligné que l’aviation de l’occupation a ensuite mené un raid sur le second bulldozer, provoquant sa destruction et son embrasement.

Ciblage d’une force israélienne et d’un char près de la position de Bayada

La Résistance a également annoncé avoir ciblé une force de l’armée d’occupation près de la position de Bayada (nouvellement établie) avec des salves de roquettes et des tirs d’artillerie.

Un char Merkava, qui tentait de soutenir la force israélienne, a ensuite été visé par un missile guidé, lequel a atteint sa cible de plein fouet.

Peu après, les combattants de la Résistance ont de nouveau frappé la même force avec une salve de roquettes.

Interception d’appareils israéliens dans le ciel du Sud-Liban

Sur terre comme dans les airs, la Résistance islamique a déclaré avoir intercepté, jeudi à 15h00 et 18h30, des avions et des drones de l’armée israélienne dans l’espace aérien du Sud-Liban à l’aide de missiles sol-air.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la riposte de la Résistance islamique aux violations par l’occupation israélienne de la trêve temporaire annoncée par les États-Unis entre le Liban et l’occupation, ainsi qu’aux agressions visant les villages du Sud-Liban ayant fait des martyrs et des blessés parmi les civils, et face à la violation permanente de l’espace aérien libanais par ‘Israël’.

Vidéos

Entre-temps, le Média de guerre de la Résistance a diffusé, ce vendredi, les images de l’opération menée, le 8 mai 2026, ciblant la base de Shraga appartenant à l’armée de l’ennemi israélien, au sud de la colonie de Nahariya, avec des missiles qualitatifs.