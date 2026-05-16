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    Un raid israélien cible la zone située entre Arnoun et Yohmor al-Chqif, au sud-Liban

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      Après la prolongation américaine du cessez-le-feu, l’ennemi israélien menace de commettre une agression contre les habitants de 9 localités du Sud-Liban

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      L’occupation menace les citoyens des localités de Qaqaaiyat al-Snaoubar, Kaouthariyet al-Siyad, Al-Marwaniyah, Al-Ghassaniyah, Tafahta, Erzi (Saïda), Al-Babliyah, Ansar (Nabatiyeh) et Al-Bissariyah

      L’occupation menace les citoyens des localités de Qaqaaiyat al-Snaoubar, Kaouthariyet al-Siyad, Al-Marwaniyah, Al-Ghassaniyah, Tafahta, Erzi (Saïda), Al-Babliyah, Ansar (Nabatiyeh) et Al-Bissariyah

      Correspondant d’Al-Manar : L’occupation israélienne mène un raid contre la localité de Yohmor al-Chqif, parallèlement à des bombardements d’artillerie ayant touché la périphérie des localités de Kfar Tebnit et Nabatiyeh al-Faouqa

      Correspondant d’Al-Manar : L’occupation israélienne mène un raid contre la localité de Yohmor al-Chqif, parallèlement à des bombardements d’artillerie ayant touché la périphérie des localités de Kfar Tebnit et Nabatiyeh al-Faouqa