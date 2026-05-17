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    Palestine occupée: Des dizaines de colons prennent d’assaut la mosquée Al-Aqsa et accomplissent des rituels talmudiques dans ses cours.

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      Le Hezbollah a présenté ses condoléances pour le martyre du commandant des brigades al-Qassam, Ezzedine al-Haddad : Les grands sacrifices apporteront la victoire à la nation et à la Palestine.

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      Gaza: 8 martyrs suite aux raids israéliens menés, vendredi soir, contre Gaza-ville (Services de secours)

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