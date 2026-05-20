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    Médias israéliens : Le Hezbollah a ciblé un groupe d’officiers, parmi lesquels le commandant de la 401e brigade blindée, au moyen d’un drone

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      Un avion de surveillance, de commandement et de contrôle l’US Navy est apparu au-dessus des eaux du Golfe, en même temps qu’un avion de reconnaissance maritime américain dans la mer d’Arabie. (Plateforme Flightradar24)

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      En raison de la guerre contre l’Iran, la compagnie aérienne israélienne El Al admet une perte de 69M$ au premier trimestre 2026.

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      L’Union européenne : Nous verserons 3,2 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine le mois prochain.

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