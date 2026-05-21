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    Des militants de la flottille pour Gaza sont arrivés à Istanbul après avoir été expulsés par les autorités de l’occupation israélienne.

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      Des militants de la flottille pour Gaza sont arrivés à Istanbul après avoir été expulsés par les autorités de l’occupation israélienne.

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      Condamnations sans sanctions de la maltraitance des militants de la flottille de Gaza par Ben Gvir. « Parce que c’est Israël »

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      Les sirènes d’alarme retentissent à Misgav Am, dans le « Doigt de la Galilée », par crainte d’une infiltration de drones.

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