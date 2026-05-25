lundi, 25/05/2026   
   Beyrouth 16:15
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Médias israéliens: Rapports préliminaires faisant état de l’explosion d’un drone piégé à Metulla, et les équipes de secours sont en route vers le bâtiment ciblé

      En Lien

      Ministre sioniste de la Sécurité nationale : Il ne faut faire preuve d’aucune tolérance face aux drones, et Netanyahu doit taper du poing sur la table de Trump pour l’informer que nous retournons à la guerre

      Ministre sioniste de la Sécurité nationale : Il ne faut faire preuve d’aucune tolérance face aux drones, et Netanyahu doit taper du poing sur la table de Trump pour l’informer que nous retournons à la guerre

      Médias israéliens: Rapports préliminaires faisant état de l’explosion d’un drone piégé à Metulla, et les équipes de secours sont en route vers le bâtiment ciblé

      Médias israéliens: Rapports préliminaires faisant état de l’explosion d’un drone piégé à Metulla, et les équipes de secours sont en route vers le bâtiment ciblé

      Médias israéliens : trois drones piégés ont explosé au nord en quelques minutes.

      Médias israéliens : trois drones piégés ont explosé au nord en quelques minutes.