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    Ministère russe des AE : nous avisons les délégations diplomatiques à Kiev de la quitter immédiatement avant les attaques imminentes.

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      Radio de l’armée israélienne : Les sirènes ont retenti plus de 20 fois le long de la frontière nord avec le Liban suite à une infiltration de drones.

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      Sud-Liban : L’armée ennemie israélienne menace de bombarder deux bâtiments à Abbasiyeh dans le gouvernorat de Tyr (Sour)

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      Médias israéliens : un soldat blessé dans l’explosion d’un drone piégé dans la colonie de Misgav Am .

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