Agressions israéliennes contre le Sud-Liban : des raids ciblent Tyr, Nabatiyeh et Saïda

Deux citoyens sont tombés en martyrs, ce jeudi à l’aube, suite à une agression aérienne israélienne visant un appartement résidentiel dans la zone de Qiya’ah, à l’intérieur de la ville de Saïda au Sud-Liban, alors que des personnes se trouvent encore sous les décombres.

Un drone israélien a en outre commis un massacre terrifiant en ciblant une voiture civile sur l’autoroute d’Adloun, près du sanctuaire du Prophète Sari dans la région de Zahrani, ce qui a entraîné le martyre de tous les passagers du véhicule : un père, son épouse et leurs deux enfants.

Raid israélien contre une voiture civile à Adloun

Notre correspondant a également indiqué que les avions de l’occupation israélienne ont mené des raids contre Kfar Joz et Habbouch dans le district de Nabatieh, tandis que la ville de Tyr a fait l’objet d’une frappe aérienne similaire.

L’aviation de guerre a aussi ciblé la localité de Kafra (district de Bint Jbeil), en plus d’un raid sur la colline d’Ali Al-Taher dans le district de Nabatiyeh, et d’autres ayant touché les localités de Zghrine et Sejoud dans le district de Jezzine. Dans la Bekaa occidentale, l’aviation de guerre a ciblé les environs de Wadi Barghaz.

Plus tôt, les avions de guerre israéliens ont mené, mercredi 27 mai, une série d’agressions ciblant plusieurs régions du Sud-Liban et de la Bekaa, tandis que l’armée d’occupation a émis une menace d’évacuation pour la ville de Tyr et ses environs.

L’occupation israélienne poursuit ses violations du cessez-le-feu conclu avec le Liban depuis le 17 avril dernier, commettant ainsi des agressions contre les villages et les localités résidentielles civiles.

Source : Médias