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    Finul : des centaines de milliers de civils ont été contraints de quitter leurs maisons au Sud-Liban, le plus souvent sans préavis.  

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      Le gouvernement israélien décide de geler ses relations avec le bureau du SG de l’ONU, António Guterres, en réponse à l’inscription de plusieurs de ses institutions sur la liste noire relative aux violences sexuelles perpétrées dans les zones de conflit.

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      L’armée ennemie israélienne menace de nouveau de bombarder la ville de Tyr, ses camps et les quartiers périphériques.

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