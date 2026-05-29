Ormuz/nucléaire: des sources iraniennes à Fars démentent les propos de Trump

Des sources iraniennes, citées par l’agence de presse Fars, ont affirmé vendredi que les dernières déclarations de Donald Trump sur un possible accord avec l’Iran était un « mélange de vérité et de mensonge », qu’il s’agisse du détroit d’Ormuz ou du nucléaire iranien.

« Trump a affirmé que l’Iran était tenu d’ouvrir le détroit d’Ormuz sans frais de péage, alors qu’aucune clause de ce type ne figure dans le texte de l’accord », ont assuré ces sources.

La destruction des matières nucléaires de l’Iran n’y figure pas non plus, ont-elles ajouté.

L’Iran exige également « le versement immédiat de 12 milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés » et « tant que ce paiement n’est pas effectué, l’Iran n’entrera pas dans une phase suivante de négociation », ont encore prévenu ces sources, faisant part de leur « méfiance totale envers les Etats-Unis.

Enfin, sur le Liban, elles réitèrent la demande iranienne « d’un cessez-le-feu complet, conformément aux exigences du Hezbollah » et préviennent « que toute violation des engagements entraînera des représailles immédiates ».

Donald Trump avait affirmé auparavant sur son réseau Truth social qu’il s’apprêtait à prendre une « décision finale » sur un possible accord.

« L’Iran doit accepter qu’ils n’auront jamais d’arme nucléaire. Le détroit d’Ormuz doit être ouvert immédiatement » et Téhéran doit s’engager à le déminer, avait énuméré le président américain.

L’uranium enrichi « sera déterré par les Etats-Unis (…) en étroite coordination avec la République islamique d’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique, et DÉTRUIT », avait-il ajouté.

Sur la question des avoirs, il a par ailleurs précisé qu’il n’y aurait « aucun échange d’argent pour le moment ».

« Les navires bloqués dans le détroit en raison de notre blocus naval exceptionnel et sans précédent, qui va maintenant être levé, peuvent entamer leur retour au port ! Saluez vos épouses, époux, pères et familles de ma part », a-t-il tweeté aussi.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi avait auparavant dénoncé de son côté « les demandes excessives ainsi que les positions changeantes et contradictoires » des Etats-Unis.

Source : Avec AFP