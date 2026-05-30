Hamas : Les déclarations de Netanyahu constituent un plan de nettoyage ethnique et de déplacement forcé des Palestiniens

Le Mouvement de résistance islamique (Hamas) a déclaré vendredi que « le projet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’étendre le contrôle israélien dans la bande de Gaza constitue une dangereuse escalade, sur fond de craintes et d’inquiétudes croissantes parmi les Palestiniens quant aux répercussions de cette annonce ».

L’accord de cessez-le-feu conclu en octobre stipulait que « l’armée d’occupation israélienne conserverait le contrôle de 53 % de la bande de Gaza dans un premier temps ».

Netanyahu a confirmé « qu’Israël étendrait initialement cette zone à 70 %, sans fournir de détails ni de calendrier ».

Dans les faits, l’occupation israélienne a déjà étendu sa zone de contrôle à Gaza, passant de 53 % au-delà de la « ligne jaune » définie dans l’accord de cessez-le-feu à environ 64 %, après avoir désigné une zone comme zone interdite sur les cartes transmises aux organisations humanitaires.

Toute réduction supplémentaire de l’espace disponible pour plus de deux millions de personnes à Gaza risque d’aggraver leurs conditions de vie déjà désastreuses, car elles vivent pour la plupart dans des tentes surpeuplées sur un territoire restreint.

Source : Médias