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Les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible une force israélienne à la périphérie est de la localité de Yohmor el-Chaqif avec un drone d’assaut Ababil
31-05-2026 14:07 PM
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