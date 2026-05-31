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    Les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible une force israélienne à la périphérie est de la localité de Yohmor el-Chaqif avec un drone d’assaut Ababil

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      Les combattants de la Résistance islamique ont pris pour cible une force israélienne à la périphérie est de la localité de Yohmor el-Chaqif avec un drone d’assaut Ababil

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      Les combattants de la Résistance islamique ont pilonné des infrastructures de l’armée de l’ennemi israélien dans la région d’Al-Krayot, au nord de la ville occupée de Haïfa, avec une salve de missiles

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      Les combattants de la Résistance islamique ont tiré une salve de missiles contre les infrastructures de l’armée de l’ennemi israélien dans la colonie de Nahariya

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