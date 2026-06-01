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Sud-Liban: L’armée israélienne reconnaît la mort d’un soldat de la brigade Maglan et trois blessés lors d’affrontements.
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