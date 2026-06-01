lundi, 01/06/2026   
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    La ministre britannique des AE Yvette Cooper : l’escalade israélienne au Liban doit cesser. Toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à engager un dialogue sérieux.

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      Porte-parole du ministère iranien des AE : le cessez-le-feu au Liban fait partie intégrante de tout accord final

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      Porte-parole du ministère iranien des AE : Nous étudions les diverses options pour riposter aux menaces d’agressions israéliennes contre le Liban.

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      Liban : les avions de reconnaissance ennemis israéliens survolent à basse altitude la banlieue sud de Beyrouth.  

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