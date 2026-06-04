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    Correspondant d’Al-Manar : 5 martyrs et plusieurs blessés, dont des femmes, suite aux frappes sionistes qui ont ciblé la localité de Sohmor et la zone d’Al-Tall près du barrage de l’armée libanaise

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      Communiqué du SG du Hezbollah cheikh Naïm Qassem ce jeudi vers 15h00 à l’occasion de la commémoration du décès de l’imam Khomeiny.

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      Cisjordanie : L’occupation vole les terres palestiniennes de Naplouse au profit des colons.

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      Le Hezbollah aurait tenté d’assassiner le chef du commandement Nord (Médias israéliens)

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