Liban: Martyre de 3 militaires, dont un officier, dans une agression israélienne contre leur véhicule sur la route d’El-Khardali – Nabatiyeh

Un officier et plusieurs militaires sont tombés en martyrs aujourd’hui, ce samedi, lors d’une agression israélienne par raid aérien ayant ciblé un véhicule militaire sur la route d’El-Khardali – Nabatiyeh, a affirmé l’armée libanaise dans un communiqué.

Dans ce contexte, notre correspondant au Sud-Liban a fait état du martyre de 3 militaires, dont l’officier au grade de général de brigade, lors de cette agression.

Dans le cadre des agressions israéliennes continues contre le Liban, l’occupation a mené un raid sur Deir Ez-Zahrani ainsi que sur la localité d’Abba, dans le caza de Nabatiyeh, en plus d’avoir ciblé la ville de Nabatiyeh par une frappe au drone.

L’occupation a également bombardé la localité de Jouaiya dans le caza de Tyr, après avoir pris pour cible la localité de Sohmor dans la Bekaa ouest, à l’est du Liban, au milieu de la nuit.

L’occupation israélienne poursuit une agression systématique contre le Liban, s’en prenant à toutes les formes de vie dans le pays, notamment à travers ses attaques contre les militaires de l’armée libanaise, les secouristes du secteur de la santé et les professionnels des médias.

Ces agressions interviennent parallèlement à l’insistance officielle du Liban à mener des négociations directes avec l’occupation, une démarche fermement rejetée par la Résistance, son opinion publique et les patriotes issus des différents partis du Liban.