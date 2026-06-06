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    Liban: Martyre de 3 militaires, dont un officier, dans une agression israélienne contre leur véhicule sur la route d’El-Khardali – Nabatiyeh

      Rédaction du site

      Un officier et plusieurs militaires sont tombés en martyrs aujourd’hui, ce samedi, lors d’une agression israélienne par raid aérien ayant ciblé un véhicule militaire sur la route d’El-Khardali – Nabatiyeh, a affirmé l’armée libanaise dans un communiqué.

      Dans ce contexte, notre correspondant au Sud-Liban a fait état du martyre de 3 militaires, dont l’officier au grade de général de brigade, lors de cette agression.

      Dans le cadre des agressions israéliennes continues contre le Liban, l’occupation a mené un raid sur Deir Ez-Zahrani ainsi que sur la localité d’Abba, dans le caza de Nabatiyeh, en plus d’avoir ciblé la ville de Nabatiyeh par une frappe au drone.

      L’occupation a également bombardé la localité de Jouaiya dans le caza de Tyr, après avoir pris pour cible la localité de Sohmor dans la Bekaa ouest, à l’est du Liban, au milieu de la nuit.

      L’occupation israélienne poursuit une agression systématique contre le Liban, s’en prenant à toutes les formes de vie dans le pays, notamment à travers ses attaques contre les militaires de l’armée libanaise, les secouristes du secteur de la santé et les professionnels des médias.

      Ces agressions interviennent parallèlement à l’insistance officielle du Liban à mener des négociations directes avec l’occupation, une démarche fermement rejetée par la Résistance, son opinion publique et les patriotes issus des différents partis du Liban.

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