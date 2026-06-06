NBC: Le Pentagone relève la menace de l’espionnage israélien au niveau le plus élevé… Pourquoi ?

La chaîne américaine NBC, citant des responsables et des documents de renseignement, a rapporté que le ministère américain de la Guerre (le Pentagone) a élevé l’évaluation du niveau de risque lié à l’espionnage israélien au degré le plus haut, sur fond de craintes de voir s’intensifier la surveillance des responsables américains pour obtenir des informations sur les débats internes au sein de l’administration concernant le dossier iranien.

Dans les faits, cela signifie l’imposition de « restrictions strictes et l’adoption de mesures de prudence extrêmes de la part des responsables et diplomates américains lors de leurs visites en « Israël » ou lors de rencontres officielles avec des représentants israéliens », selon la chaîne.

Par conséquent, les inquiétudes grandissent au sein du Pentagone de voir « Israël » surveiller les responsables américains dans le but d’obtenir des informations sur les discussions internes et les processus de prise de décision au sein de l’administration du président américain Donald Trump pour tout ce qui a trait au « conflit ».

À ce sujet, un responsable a déclaré : « Les États-Unis prennent des mesures de prudence accrues lors des visites en Israël », ajoutant : « Il est de notoriété publique qu’ils collectent des renseignements de manière agressive », tout en affirmant dans le même temps que « la coopération en matière de renseignement se poursuit entre les deux parties ».

De leur côté, des responsables israéliens ont déclaré au journal « The New York Times » que les dirigeants d’« Israël » ne participent pratiquement pas aux pourparlers de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

Ce développement intervient sur fond de tensions croissantes entre Washington et « Tel-Aviv » concernant le dossier iranien. Il y a quelques jours, Trump a confirmé avoir qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « totalement fou », lors d’un appel téléphonique lundi.

Source : Médias