Un hélicoptère Apache américain s’écrase près du détroit d’Ormuz

Le New York Times, citant deux sources, a rapporté mardi qu’un hélicoptère d’attaque Apache de l’armée américaine s’était écrasé lundi près du détroit d’Ormuz.

Les deux sources ont indiqué au journal que l’équipage de l’hélicoptère, composé de deux pilotes, a été secouru et évacué sain et sauf du lieu de l’accident.

Selon l’une des sources, qui a parlé sous couvert d’anonymat, il n’est pas immédiatement clair si l’hélicoptère a été abattu par des tirs iraniens, ou en raison d’une panne mécanique ou d’un autre problème, notant que des enquêtes étaient toujours en cours pour déterminer la cause de l’accident.

Commentant l’incident, le président américain Donald Trump a déclaré que les deux pilotes allaient bien, tandis que le commandement central américain ( CENTCOM ) n’a pas encore fait de commentaire.

Cet incident est survenu quelques jours après une escalade puis une accalmie des hostilités dans la région, Israël et l’Iran ayant échangé des frappes militaires lundi avant d’annoncer un retour à une trêve et un engagement à respecter l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis avril dernier.

Source : Médias