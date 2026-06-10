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    Agressions israéliennes contre le Liban : 23 martyrs et plus de 20 blessés

      Rédaction du site

      Mercredi, l’armée ennemie israélienne a lancé des attaques de grande envergure contre le sud du Liban, se concentrant sur des villages du district de Tyr. Elle a aussi frappé à ville de Saïda.

      Les raids dans le district de Tyr et Bint Jbeil ont fait 13 martyrs et 25 blessés : 9 martyrs et 13 blessés à Teir Debba qui a fait l’objet de 9 raids, 4 martyrs et 7 blessés à Deir Qanoune an-Nahr, selon un bilan encore provisoire, 1 martyr et 5 blessés dans les résidences populaires de la ville de Tyr.

      Images ci-dessous des destructions dans ces résidences.

      Mardi, les raids sur ce quartier des résidences populaires avaient fait 8 martyrs et 35 blessés dont 3 enfants et 6 femmes.

      Les raids contre al-Bas, un autre quartier de la ville de Tyr ont fait mardi 3 martyrs et 9 blessés.   

      Dans la ville de Saïda, un raid de drone a frappé ce mercredi une voiture garée à proximité d’un générateur électrique d’une station-service. Deux cadavres ont été retrouvés, selon les secours.

      Les autres localités du sud du Liban qui ont été visées par des raids aériens et des pilonnage d’artillerie sont entre autres : Kfar Dounine, Najarriyeh, Marwaniyeh, Kherbet Dweir, Sarafand-Baysariyeh, al-Mansouri, Zebqine, Qlila, Haniyeh, Teir Harfa, Kfar Remmane, Touline, …

      Images ci-dessous de Kfar Remmane

      Reportage sur les destructions causées par les raids ennemis sur la localité d’Ansariyeh. Ce village situé Deir al-Zahrani a fait l’objet de 7 raids en quelques heures.

      Selon le correspondant d’al-Manar, les habitants de cette localité sont traqués dans tous leurs mouvements et déplacements quotidiens.

      Le village de Majdal Zoune proche de Naqoura à lui seul, a fait l’objet d’une dizaine de raids.

      Ce mercredi, le ministère libanais de la Santé a fourni un nouveau bilan cumulatif des victimes depuis le déclenchement des hostilités le 2 mars. Il a fait état de 3.696 martyrs et 11.413 blessés.

      Source : Divers

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