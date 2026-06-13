Médias israéliens : Trump a dit à Netanyahu qu’il est temps de mettre fin à la guerre

Le correspondant de la chaîne 12, Barak Ravid, a rapporté les propos d’un responsable américain selon lesquels le président américain Donald Trump aurait déclaré au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que « l’accord attendu avec l’Iran était excellent et qu’il était temps de mettre fin à la guerre ».

Il a ajouté que « Trump a confirmé croire toujours que l’accord pourrait être signé d’ici la fin de la semaine ou dès lundi ».

Netanyahu n’était pas au courant de l’annonce de Trump concernant l’accord

Ravid a révélé que « Netanyahu n’était pas au courant de l’annonce de Trump concernant l’accord avec l’Iran et qu’il en avait été surpris, se retrouvant dans une situation délicate ». Un responsable américain a rapporté les propos de Trump lors de l’appel téléphonique avec Netanyahu : « Voilà l’accord. C’est un excellent accord, et il est temps de mettre fin à cette guerre. »

Le responsable a ajouté que « Netanyahu n’a pas exprimé beaucoup d’opinion pendant l’appel et semblait conscient de l’imminence de l’accord et de son impuissance à l’empêcher ».

Médias israéliens : Objectifs de guerre non atteints

Dans ce contexte, la chaîne israélienne Kan a rapporté que « l’armée israélienne a reçu l’ordre de réduire les opérations susceptibles de compromettre l’accord escompté ». De son côté, la chaîne israélienne 13 a déclaré que les résultats de la guerre contre l’Iran contredisent le concept de « victoire absolue », arguant que l’Iran était sorti renforcer du conflit et que les deux objectifs – changement de régime et destruction de l’arsenal nucléaire iranien – n’ont pas été atteints

Source : Médias