Bombardements d’artillerie et raids aériens israéliens sur Nabatiyeh, et incursion d’une force ennemie à Hadatha

L’ennemi israélien a intensifié ses agressions contre le sud du Liban, ciblant par des bombardements d’artillerie la périphérie de Nabatiyeh al-Faouqa, Kfar Tibnit, la colline d’Ali al-Tahir, Kfar Jouz ainsi que la périphérie de la ville de Nabatiyeh, parallèlement à l’exécution de deux raids aériens ayant visé la périphérie de Kfar Tibnit et la localité de Nabatiyeh al-Faouqa.

Les bombardements d’artillerie ont également touché la région de Jabal al-Rafi’. De plus, un raid mené par un drone israélien a ciblé un terrain ouvert dans la localité de Braachit.

Dans un autre développement sur le terrain, une force ennemie a opéré une incursion en direction de la localité de Hadatha, où elle se positionne actuellement au centre du village, parallèlement à des tirs intermittents d’armes automatiques. En contrepartie, un survol de l’aviation de guerre ennemie a été enregistré dans le ciel du sud du Liban.

Les forces d’occupation ont également ouvert le feu en direction d’une voiture de type « Rapid » à la périphérie de la localité de Kfar Chouba, ce qui a entraîné l’impact de plusieurs tirs sur le véhicule.

Dans le contexte de ces agressions, un drone ennemi a mené un raid sur la localité d’Al-Mansouri, après qu’un appareil en vol a largué une bombe sur le même site.

Source : Médias