Médias israéliens sur le discours du cheikh Qassem : un discours triomphal empreint de confiance

La chaîne israélienne Channel 14 a rapporté que le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, a prononcé un discours empreint de « grande confiance en soi », qu’il a attribuée aux « victoires remportées par l’Iran ».

La chaîne a ajouté que le cheikh Qassem a adressé un message à Israël, affirmant qu’« il n’y a pas de zones de sécurité » et qu’Israël doit partir « et qu’il partira ».

La chaîne a considéré le discours du cheikh Qassem comme un « discours triomphal », non seulement pour le Hezbollah, mais pour l’ensemble de l’axe de la résistance.

Source : Médias